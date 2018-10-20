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    ФНЛ: «Краснодар-2» и «Сочи» одержали разгромные победы

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    Состоялись еще три матча 17-го тура Футбольной национальной лиги.

    Даниил Уткин
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    «Краснодар-2» на выезде разгромил «Балтику» со счетом 4:1. Победу гостям принесли полузащитник Даниил Уткин и нападающий Рустам Халназаров, которые оформили по дублю. У «Балтики» гол забил защитник Максим Тишкин.

    «Сочи» в домашнем матче разобрался с «Сибирью» — 4:1. Дубль у победителей на счету Максима Барсова, еще по голу провели Алексей Померко и Евгений Песегов. У гостей отличился Роман Беляев.

    «СКА-Хабаровск» на выезде обыграл «Зенит-2» — 1:0.

    Автором единственного гола в матче стал Лукаш Секульский, отличившийся на 76-й минуте.

    «Краснодар-2» после 17 туров набрал 30 очков и идет пятым, «Сочи» (24 очка) — седьмым, «СКА-Хабаровск» (21 очко) — двенадцатым, «Сибирь» (15 очков) занимает семнадцатое место, «Балтика» (15 очков) — восемнадцатое, а «Зенит-2» (7 очков) — двадцатое. 0

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