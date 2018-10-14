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    Сборная Израиля одержала победу над Албанией

    Лига наций Сборная Албании
    Сборная Израиля одержала победу над командой Албании в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

    Футболисты сборной Израиля
    Футболисты сборной Израиля
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    Встреча группы C первой группы, которая прошла в городе Беэр-Шева, завершилась со счетом 2:0.

    В составе победителей отличились Томер Хемед и Диа Саба, которые забили свои голы на 8-й и 83-й минутах.

    Лига C группа 1:

    1. Израиль — 6 очков (3 игры)
    2. Шотландия — 3 (2)
    3. Албания — 3 (3)

    В другом матче группы C в рамках четвертой группы Литва на своем поле потерпела поражение от Черногории – 1:4.

    В первом тайме гости отличились трижды. Дубль оформил Стефан Мугоша, забив один из голов с пенальти. Также точный удар нанес Борис Копитович.

    В концовке встрече Дарко Зорич забил четвертый мяч, однако через пару минут литовцы успели забить гол престижа усилиями Роландаса Баравикаса.

    Лига C группа 4:

    1. Сербия — 8 (4)
    2. Черногория — 7 (4)
    3. Румыния — 6 (4)
    4. Литва — 0 (4) 0

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