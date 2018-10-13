«Мордовия» и «Химки» сыграли вничью

Футболисты «Мордовии»
ФК «Мордовия»
В составе хозяев голом отметился Игорь Киреев (78-я минута). У гостей отличился Камран Алиев (6).
Отметим, что на 39-й минуте полузащитник «Химок» Михаил Петрусев не смог реализовать 11-метровый удар.
«Мордовия» с 22 баллами остается на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, а «Химки» (18 очков) поднялись на 14-ю позицию.
В следующем туре команда Марата Мустафина сыграет на выезде с «Ротором», а подопечные Игоря Шалимова встретятся на своем поле с «Тюменью».
В параллельном поединке «Армавир» в домашнем матчем также поделил очки с «Балтикой» — 2:2. 0