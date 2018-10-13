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    «Мордовия» и «Химки» сыграли вничью

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    «Мордовия» на своем поле сыграла вничью с «Химками» в рамках 16-го тура ФНЛ со счетом 1:1.

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    В составе хозяев голом отметился Игорь Киреев (78-я минута). У гостей отличился Камран Алиев (6).

    Отметим, что на 39-й минуте полузащитник «Химок» Михаил Петрусев не смог реализовать 11-метровый удар.

    «Мордовия» с 22 баллами остается на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, а «Химки» (18 очков) поднялись на 14-ю позицию.

    В следующем туре команда Марата Мустафина сыграет на выезде с «Ротором», а подопечные Игоря Шалимова встретятся на своем поле с «Тюменью».

    В параллельном поединке «Армавир» в домашнем матчем также поделил очки с «Балтикой» — 2:2. 0

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