«Мордовия» и «Химки» сыграли вничью

на своем поле сыграла вничью св рамках 16-го тура ФНЛ со счетом 1:1.

В составе хозяев голом отметился Игорь Киреев (78-я минута). У гостей отличился Камран Алиев (6).

Отметим, что на 39-й минуте полузащитник «Химок» Михаил Петрусев не смог реализовать 11-метровый удар.

«Мордовия» с 22 баллами остается на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, а «Химки» (18 очков) поднялись на 14-ю позицию.

В следующем туре команда Марата Мустафина сыграет на выезде с «Ротором», а подопечные Игоря Шалимова встретятся на своем поле с «Тюменью».

В параллельном поединке «Армавир» в домашнем матчем также поделил очки с «Балтикой» — 2:2. 0