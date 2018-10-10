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    Италия и Украина обменялись голами

    Товарищеские матчи Сборная Италии Футбол Италии Сборная Украины Футбол Украины
    Сборная Италии на своем поле сыграла вничью с командой Украины в товарищеском матче со счетом 1:1 (0:0).

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    На 55-й минуте встречи нападающий итальянской команды Федерико Бернардески забил гол в ворота Андрея Пятова. Через семь минут полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сравнял счет в матче.

    Свои следующие матчи обе команды проведут в рамках Лиги наций. Сборная Украины 16 октября примет Чехию, а Италия двумя днями ранее на выезде сыграет с с Польшей.

    Товарищеские матчи
    Италия — Украина — 1:1 (0:0)
    Голы: Бернардески, 55 (1:0). Малиновский, 62 (1:1)Италия: Доннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Бираги (Кришито, 88), Флоренци (Пиччини, 84), Верратти (Бонавентура, 70), Жоржинью, Барелла (Пеллегрини, 78), Инсинье (Берарди, 78), Бернардески (Иммобиле, 57), КьезаУкраина: Пятов, Ракицкий (Кривцов, 88), Бурда, Матвиенко, Коноплянка (Петряк, 73), Караваев, Сидорчук (Степаненко, 56), Марлос (Цыганков, 46), Малиновский, Зинченко, Яремчук (А.Кравец, 76. Бутко, 90)Предупреждения: Ракицкий, 36. Бурда, 47. Верратти, 51. Кьеза, 90+4
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