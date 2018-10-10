Италия и Украина обменялись голами

Сборнаяна своем поле сыграла вничью с командойв товарищеском матче со счетом 1:1 (0:0).

На 55-й минуте встречи нападающий итальянской команды Федерико Бернардески забил гол в ворота Андрея Пятова. Через семь минут полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сравнял счет в матче.

Свои следующие матчи обе команды проведут в рамках Лиги наций. Сборная Украины 16 октября примет Чехию, а Италия двумя днями ранее на выезде сыграет с с Польшей.