«Нижний Новгород» набрал три очка в матче с «Балтикой»

«Балтика» — «Нижний Новгород»
ФК «Нижний Новгород»
Счет на 21-й минуте открыл игрок хозяев Сослан Таказов, но за пять минут до перерыва равновесие восстановил Аркадий Симанов.
Победу гостям на 68-й минуте встречи принес гол Максима Палиенко.
Благодаря этой победе «Нижний Новгород» поднялся на пятое место в турнирной таблице (25 очков), «Балтика» осталась на 17-й позиции (14 очков).
В другом матче тура «Факел» на своем поле потерпел поражение от «Мордовии» — 1:2.
Гости забили два быстрых гола в первом тайме, когда отличились Филипп Дворецков и Руслан Мухаметшин.
Во втором тайме хозяева сумели лишь сократить разрыв в счете благодаря голу Михаила Афанасьева.
После этого матча «Мордовия» поднялась на седьмое место (21 очко), «Факел» остался на 12-й позиции (17 очков). 0