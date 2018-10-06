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    «Нижний Новгород» набрал три очка в матче с «Балтикой»

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    «Нижний Новгород» в выездном матче 15-го тура первенства ФНЛ добился победы над «Балтикой» — 2:1.

    «Балтика» — «Нижний Новгород»
    «Балтика» — «Нижний Новгород»
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    Счет на 21-й минуте открыл игрок хозяев Сослан Таказов, но за пять минут до перерыва равновесие восстановил Аркадий Симанов.

    Победу гостям на 68-й минуте встречи принес гол Максима Палиенко.

    Благодаря этой победе «Нижний Новгород» поднялся на пятое место в турнирной таблице (25 очков), «Балтика» осталась на 17-й позиции (14 очков).

    В другом матче тура «Факел» на своем поле потерпел поражение от «Мордовии» — 1:2.

    Гости забили два быстрых гола в первом тайме, когда отличились Филипп Дворецков и Руслан Мухаметшин.

    Во втором тайме хозяева сумели лишь сократить разрыв в счете благодаря голу Михаила Афанасьева.

    После этого матча «Мордовия» поднялась на седьмое место (21 очко), «Факел» остался на 12-й позиции (17 очков). 0

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