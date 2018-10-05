Джовинко впервые за три года вызван в сборную Италии

Главный тренер сборной Италииназвал состав на ближайшие матчи, сообщает официальный сайт Итальянской федерации футбола.

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Впервые за три года в «скуадру адзурру» вызван нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко. А вот форвард «Ниццы» Марио Балотелли оказался вне заявки.

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Маттиа Перин («Ювентус»), Сальваторе Сиригу («Торино»).

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — «Ювентус»), Доменико Кришито («Дженоа»), Данило Д’Амброзио («Интер»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («Рома»), Алессио Романьоли («Милан»).

Полузащитники: Николо Барелла («Кальяри»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Роберто Гальярдини («Интер»), Жоржиньо («Челси»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»).

Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Джанлука Капрари («Сампдория»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Патрик Кутроне («Милан»), Себастьян Джовинко («Торонто»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Симоне Дзадза («Торино»).

Италия 10 октября проведет товарищеский матч с Украиной, а 14 октября в рамках Лиги наций УЕФА сыграет с Польшей. 0