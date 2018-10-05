Газинский: Победа над «Севильей» — начало нашего пути

Полузащитникпрокомментировал домашнюю победу над(2:1) в матче второго тура группового этапа

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«Думаю, что все успехи будут впереди. Это начало нашего пути. Каждый матч по-своему успешен. Понятно, что "Севилья" — это топ-команда, и нам удалось ярко сыграть и забить яркие мячи, отсюда такие большие эмоции.

Когда играешь на высоком уровне, всегда есть сильное сопротивление. Не думаю, что такое только в чемпионате Испании. Топ-команды в любой лиге играют агрессивно и жёстко. Жёстко ли играла "Севилья"? Я думаю, это и так видно, да и по моей губе видно. В целом команда играет очень хорошо, они контролируют мяч, играют вперед. Подбор футболистов также очень квалифицированный.

Должен ли "Краснодар" теперь занимать первое место? Впереди достаточно много игр, мы идём от матча к матчу, дальше посмотрим», — цитирует Газинского «Чемпионат». 0