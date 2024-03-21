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    «Филадельфия» даст бой «Финиксу»?

    «Финикс» — «Филадельфия». Ставка (к. 4.20) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Филадельфия»
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    «Милуоки» — «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на стадионе «Футпринт Центр» 21 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Финикс» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 21 Марта 2024 года

    «Финикс»

    Турнирное положение: Команда из Аризоны провела свой 68-й матч в сезоне. На данный момент «Финикс» занимает 8 место в турнирной таблице Западной конференции при 39 победах и 29 поражениях.

    Последние матчи: В минувшем туре «Финикс» потерпел гостевое поражение от «Милуоки» (129:140).

    Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено и Джошуа Окоги, у которого врачи диагностировали растяжение брюшных мышц.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последнее время «Финикс» чередует победы и поражения. На данный момент «солнечные» выиграли у «Шарлотт» (107:96) и «Кливленда» (117:111). Также «Санз» потерпели фиаско в играх против «Бостона» (112:127, 107:117).

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 6 место, одержав 38 побед и потерпев 30 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Филадельфия» одержала вторую победу подряд в регулярном чемпионате. В минувшем туре «76-е» переиграли «Майами» (98:91). В составе победителей результативностью отметился Тайриз Макси, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 передач.

    Не сыграют: В лазарете «Филадельфии» находятся 4 баскетболиста. Точно не сыграют в матче против «Нью-Йорка» Роберт Ковингтон и Джоэл Эмбиид, у обоих травма колена. С травмой спины из игры выбыл Де'Энтони Мелтон. Травму лодыжки получил Тобиас Харрис.

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    Состояние команды: Вернулись в строй после травм Николя Батюм и Тайриз Макси. В последних пяти встречах «Филадельфия» добилась победы над «Шарлотт» (109:98), проиграв «Милуоки» (105:114). Также «Филадельфия» обменялась победами с «Нью-Йорком» (79:73, 79:106).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Финикс» и «Филадельфия» сыграли один раз

    • «Филадельфия» переиграла «Финикс» со счетом 112:100

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Филадельфии» — 4.20.

    ТБ 223 и ТМ 223 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Ожидается непредсказуемая игра по сути двух равных соперников. В первом круге успеха тогда добились баскетболисты «Филадельфии», «76-е» могут повторить успех.

    Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 4.20.

    Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Филадельфии».

    Ставка: Фора «Филадельфии» (+8.5) с коэффициентом 2.03.

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    Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Филадельфия» с коэффициентом 4.20. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Филадельфия» даст бой «Финиксу»?
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