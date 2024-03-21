В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на стадионе «Футпринт Центр» 21 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Финикс» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Финикс»

Турнирное положение: Команда из Аризоны провела свой 68-й матч в сезоне. На данный момент «Финикс» занимает 8 место в турнирной таблице Западной конференции при 39 победах и 29 поражениях.

Последние матчи: В минувшем туре «Финикс» потерпел гостевое поражение от «Милуоки» (129:140).

Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено и Джошуа Окоги, у которого врачи диагностировали растяжение брюшных мышц.

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Состояние команды: В последнее время «Финикс» чередует победы и поражения. На данный момент «солнечные» выиграли у «Шарлотт» (107:96) и «Кливленда» (117:111). Также «Санз» потерпели фиаско в играх против «Бостона» (112:127, 107:117).

«Филадельфия»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 6 место, одержав 38 побед и потерпев 30 поражений.

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Последние матчи: «Филадельфия» одержала вторую победу подряд в регулярном чемпионате. В минувшем туре «76-е» переиграли «Майами» (98:91). В составе победителей результативностью отметился Тайриз Макси, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 передач.

Не сыграют: В лазарете «Филадельфии» находятся 4 баскетболиста. Точно не сыграют в матче против «Нью-Йорка» Роберт Ковингтон и Джоэл Эмбиид, у обоих травма колена. С травмой спины из игры выбыл Де'Энтони Мелтон. Травму лодыжки получил Тобиас Харрис.

Состояние команды: Вернулись в строй после травм Николя Батюм и Тайриз Макси. В последних пяти встречах «Филадельфия» добилась победы над «Шарлотт» (109:98), проиграв «Милуоки» (105:114). Также «Филадельфия» обменялась победами с «Нью-Йорком» (79:73, 79:106).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Финикс» и «Филадельфия» сыграли один раз

«Филадельфия» переиграла «Финикс» со счетом 112:100

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Филадельфии» — 4.20.

ТБ 223 и ТМ 223 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Ожидается непредсказуемая игра по сути двух равных соперников. В первом круге успеха тогда добились баскетболисты «Филадельфии», «76-е» могут повторить успех.

Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 4.20.

Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Филадельфии».

Ставка: Фора «Филадельфии» (+8.5) с коэффициентом 2.03.