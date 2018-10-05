«Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью

Тульскийсыграл вничью св домашнем матче десятого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед в концовке первого тайма, когда Азер Алиев сделал перевод на левый край, Сильвестр Игбун ворвался в штрафную, после чего нанес красивейший удар в дальнюю девятку.

«Оружейники» отыгрались на 70-й минуте. Сергей Ткачев нанес мощнейший удар по воротам, Александр Беленов неудачно отразил мяч на набежавшего Георги Костадинова, который головой поразил дальний угол.

В турнирной таблице «Арсенал» занимает 11-е место (10 очков), а «Уфа» — 14-е (9 очков).