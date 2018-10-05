«Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью

Фрагмент матча
ФК «Арсенал»
Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 1:1.
Гости вышли вперед в концовке первого тайма, когда Азер Алиев сделал перевод на левый край, Сильвестр Игбун ворвался в штрафную, после чего нанес красивейший удар в дальнюю девятку.
«Оружейники» отыгрались на 70-й минуте. Сергей Ткачев нанес мощнейший удар по воротам, Александр Беленов неудачно отразил мяч на набежавшего Георги Костадинова, который головой поразил дальний угол.
В турнирной таблице «Арсенал» занимает 11-е место (10 очков), а «Уфа» — 14-е (9 очков).
Чемпионат России. 10-й тур
«Арсенал» — «Уфа» — 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 — 45+2 Игбун, 1:1 — 70 Костадинов«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Мохаммед, Альварес, Григалава, Горбатенко, Бакаев (Мирзов, 80), Кангва (Ткачев, 58), Берхамов (Костадинов, 12), Хагуш, Джорджевич«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Карп, Сысуев (Засеев, 55), Тилль (Пауревич, 84), Сухов, Йокич, Игбун, Кротов (Алиев, 45)Предупреждение: Сысуев (19), Карп (90+5)