ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Брайтон» — «Вест Хэм»АПЛ. «Вест Хэм» гостит у «Брайтона», «Тоттенхэм» встретится с «Кардиффом»
  • 21:25
    • «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью
  • 20:24
    • Перед Божовичем поставлена задача вывести «Крылья» в Лигу Европы
  • 20:12
    • Овечкин — самый популярный хоккеист НХЛ
  • 19:51
    • ЦСКА начал сезон в Единой лиге ВТБ с победы
  • 19:38
    • Дубль Кемппайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Слован»
    Все новости спорта

    «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула Уфа Календарь РФПЛ
    Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче десятого тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 1:1.

    Гости вышли вперед в концовке первого тайма, когда Азер Алиев сделал перевод на левый край, Сильвестр Игбун ворвался в штрафную, после чего нанес красивейший удар в дальнюю девятку.

    «Оружейники» отыгрались на 70-й минуте. Сергей Ткачев нанес мощнейший удар по воротам, Александр Беленов неудачно отразил мяч на набежавшего Георги Костадинова, который головой поразил дальний угол.

    В турнирной таблице «Арсенал» занимает 11-е место (10 очков), а «Уфа» — 14-е (9 очков).

    Чемпионат России. 10-й тур
    «Арсенал» — «Уфа» — 1:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — 45+2 Игбун, 1:1 — 70 Костадинов«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Мохаммед, Альварес, Григалава, Горбатенко, Бакаев (Мирзов, 80), Кангва (Ткачев, 58), Берхамов (Костадинов, 12), Хагуш, Джорджевич«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Карп, Сысуев (Засеев, 55), Тилль (Пауревич, 84), Сухов, Йокич, Игбун, Кротов (Алиев, 45)Предупреждение: Сысуев (19), Карп (90+5)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 25 сентября — 1 октября
  • 01/10/2018 в 16:08
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — «Динамо»
  • 1.75
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто будет ближе к звездам?
  • «Вердер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Без риска, но с огоньком
  • «Брайтон» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Как Божович начнет в Самаре?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Евгений Малкин набрал три очка Хоккей НХЛ. 13 шайб «Питтсбурга» и «Вашингтона», результативная игра Малкина и ПанаринаРезультаты матчей второго игрового регулярного чемпионата НХЛ 09:350
  • 13:56
    • Гендиректор «Анжи»: У игроков есть право не выйти на поле против ЦСКА
  • 13:14
    • Лунев и Паредес вошли в команду недели Лиги Европы
  • 11:35
    • Божович возглавит «Крылья Советов»
    Месси забил пять мячей в двух матчах Лиги чемпионов Футбол «Барселона» и блестящий Месси вернулись к своим корнямРеакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Барселона» Вчера в 20:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разборки середняков
  • 4.30
    •
  • 21:03
    • Джовинко впервые за три года вызван в сборную Италии
  • 20:49
    • «Ростов» запретил болельщикам посещать матчи команды с дудками
  • 20:36
    • Гол игрока «Барселоны» признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов
    Хоккеисты СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» и СКА одержали победыРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 4 октября Вчера в 23:270
  • 11:16
    • Тихонов покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»
  • 20:02
    • Соболенко проиграла в Пекине и потеряла шансы попасть на итоговый турнир
  • 10:14
    • Панарин — первая звезда матча «Детройт» — «Коламбус»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие