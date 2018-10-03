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    «Дерби Каунти» — «Норвич Сити»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Дерби Каунти — Норвич Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.10.2018)

    Футбол Англии Норвич
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Дерби Каунти» — «Норвич Сити».

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    Последний матч между собой: «Монпелье» — «Генгам» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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