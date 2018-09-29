Роналду: Обвинения в изнасиловании — это «фейк-ньюс»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалиипрокомментировал новость о том, что жительница США Кэтрин Майорга подала на него в суд, обвинив в изнасиловании.

Криштиану Роналду twitter.com/juventusfc 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«То, что они рассказвают — это ложь, "фейк-ньюс". Они хотят прославиться за счёт моего имени. Это нормально. Такие ситуации — часть моей работы», — сказал Роналду во время прямой трансляции в своём инстаграм-аккаунте.

В прошлом году издание Spiegel сообщало, что Роналду в январе 2010 года заплатил $ 375 тыс., чтобы избежать обвинений в сексуальном насилии.

Инцидент с участием 33-летнего футболиста произошёл 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе, где он находился на отдыхе с братом и двоюродной сестрой.

Жертва Роналду уже тогда собиралась подать на него в суд, но после консультаций с адвокатом Криштиану заплатил ей в общей сложности 375 тыс. долларов в обмен на молчание.

На данный момент адвокаты девушки в суде Невады оспаривают договор о неразглашении. 0