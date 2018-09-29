Бердыев разобрал ошибки предыдущего матча в РПЛ

Главный тренер «Рубина»рассказал о подготовке к матчу чемпионата России против «Крыльев Советов».

«В матче не смогут сыграть Цаллагов и Чико Флорес. Возвращение Джанаева ожидаем в 20-х числах октября. Все остальные готовятся к игре.

Отсутствие Наваса в кубковом матче было плановым. Мы ждали отдохнуть Сесару. Он готовится к игре в понедельник.

У Тихонова хорошая команда. Они варьируют схемы: 4-5-1, 5-3-2. К таким командам всегда сложнее готовиться.

Да, я был недоволен игрой в Туле. Начали играть, только после того, как счет стал 0:2. Но мы разобрали ошибки», — приводит слова Бердыева «Спорт-Экспресс». 0