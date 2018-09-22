«Арсенал» упустил победу над «Рубином»

Тульскийна своем поле сыграл вничью с казанским(2:2) в матче 8-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 13-й минуте открыли хозяева. Горбатенко исполнил выверенную подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Кадири Мохаммед ударом головой отправил мяч в угол ворот Коновалова.

На 76-й минуте туляки удвоили счет. Горбатенко исполнил классную передачу в чужую штрафную, где Ожегович ударом в касание отправил мяч в перекладину ворот. Первым на добивание успел Бакаев и также выстрелом в касание уже был точен.

Всего минуту спустя казанцы отквитали один мяч. После фланговой атаки получил мяч в чужой штрафной Азмун, отдал пас под удар Игорю Коновалову, а тот ударом с рикошетом от голкипера отправил мяч в угол ворот.

На 79-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти за фол на Азмуне. Байрамян пробил с «точки» в правый от себя угол ворот, но Нигматуллин в красивом прыжке выручил свою команду.

А в компенсированное время, после заброса в штрафную «Арсенала» Бухаров в борьбе с несколькими соперниками сбросил головой мяч точно на Уремовича, а тот метров с 11-ти уверенно отправил мяч в угол ворот.

После этого матча «Рубин» с 11 очками на 6-м месте, а «Арсенал» с 9 очками на 10-м.