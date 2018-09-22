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    «Арсенал» упустил победу над «Рубином»

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    Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2) в матче 8-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче на 13-й минуте открыли хозяева. Горбатенко исполнил выверенную подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Кадири Мохаммед ударом головой отправил мяч в угол ворот Коновалова.

    На 76-й минуте туляки удвоили счет. Горбатенко исполнил классную передачу в чужую штрафную, где Ожегович ударом в касание отправил мяч в перекладину ворот. Первым на добивание успел Бакаев и также выстрелом в касание уже был точен.

    Всего минуту спустя казанцы отквитали один мяч. После фланговой атаки получил мяч в чужой штрафной Азмун, отдал пас под удар Игорю Коновалову, а тот ударом с рикошетом от голкипера отправил мяч в угол ворот.

    На 79-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти за фол на Азмуне. Байрамян пробил с «точки» в правый от себя угол ворот, но Нигматуллин в красивом прыжке выручил свою команду.

    А в компенсированное время, после заброса в штрафную «Арсенала» Бухаров в борьбе с несколькими соперниками сбросил головой мяч точно на Уремовича, а тот метров с 11-ти уверенно отправил мяч в угол ворот.

    После этого матча «Рубин» с 11 очками на 6-м месте, а «Арсенал» с 9 очками на 10-м.

    РПЛ. 8-й тур
    «Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) — 2:2 (1:0)
    Голы: Кадири Мохаммед, 12 (1:0). Бакаев, 76 (2:0). И.Коновалов, 77 (2:1). Уремович, 90+2 (2:2)Нереализованный пенальти: Байрамян, 79 (вратарь)«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Хагуш, Григалава, Денисов, Альварес, Бакаев, Кадири Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 67), Горбатенко, Мирзов (Лесовой, 60), Ожегович (Комбаров, 82)«Рубин» (Казань): И.А.Коновалов, Устинов, Сесар Навас, Сорокин, Чико (Уремович, 46), Байрамян, Гранат, И.Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 65), Полоз (Бухаров, 46), АзмунПредупреждения: Подберезкин, 7. Берхамов, 24. Могилевец, 69. Денисов, 78. Бухаров, 83. Лесовой, 85. Уремович, 90+3. Сесар Навас, 90+5
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