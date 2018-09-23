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    «Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Жироной»

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    В матче 5-го тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Жироной» — 2:2

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    Счет в матче на 19-й минуте открыли хозяева. Лионель Месси получил мяч в штрафной после отличной разрезающей передачи Видаля и сильно пробил низом в левый угол мимо голкипера.

    На 35-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве. Клеман Ленгле получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

    На 45-й минуте счет сравнялся. Кристофер Стуани в штрафной «Барсы» принял мяч после навесной передачи справа, обработал, ушёл от Пике и Бускетса и пробил низом под падающим на газон тер Штегеном.

    На 51-й минуте Португес в штрафной «Барселоны» упал после подката Пике, вскочил на ноги, пробил низом — тер Штеген отразил удар, но на добивании оказался Стуани, по красивой траектории отправивший мяч мимо защитников под перекладину.

    Отыграться «Барсе» удалось на 63-й минуте. После навеса со стандарта «Жирона» отбилась, но последовала повторная подача верхом. Суарес в штрафной сбросил мяч на Жерара Пике, который головой в прыжке переправил его в левый угол.

    После этого матча «Барселона» с 13 очками возглавляет таблицу, а «Жирона» с 8 очками на 6-м месте. 0

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