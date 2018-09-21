Сборная Армении осталась без главного тренера

ушел в отставку с поста главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении.

«Хотел бы поблагодарить Федерацию футбола Армении за доверие. Благодарен футболистам за работу, желаю национальной команде успеха», — сказал Минасян.

44-летний специалист также оставил пост технического директора сборной Армении

Минасян возглавлял сборную Армении с апреля. Под его руководством команда провела четыре матча, в которых одержала одну победу при двух ничьих и одном поражении. В двух матчах Лиги наций в сентябре армяне обыграли Лихтенштейн (2:1), но проиграли Македонии (0:2).

Ранее Минасян также работал со сборной Армении с 2009 по 2013 годы. 0