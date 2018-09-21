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    Сборная Армении осталась без главного тренера

    Лига наций
    Вардан Минасян ушел в отставку с поста главного тренера сборной Армении.

    Вардан Минасян
    Вардан Минасян
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    Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении.

    «Хотел бы поблагодарить Федерацию футбола Армении за доверие. Благодарен футболистам за работу, желаю национальной команде успеха», — сказал Минасян.

    44-летний специалист также оставил пост технического директора сборной Армении

    Минасян возглавлял сборную Армении с апреля. Под его руководством команда провела четыре матча, в которых одержала одну победу при двух ничьих и одном поражении. В двух матчах Лиги наций в сентябре армяне обыграли Лихтенштейн (2:1), но проиграли Македонии (0:2).

    Ранее Минасян также работал со сборной Армении с 2009 по 2013 годы. 0

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