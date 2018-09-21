Сборная Армении осталась без главного тренера

Вардан Минасян
versia.am
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении.
«Хотел бы поблагодарить Федерацию футбола Армении за доверие. Благодарен футболистам за работу, желаю национальной команде успеха», — сказал Минасян.
44-летний специалист также оставил пост технического директора сборной Армении
Минасян возглавлял сборную Армении с апреля. Под его руководством команда провела четыре матча, в которых одержала одну победу при двух ничьих и одном поражении. В двух матчах Лиги наций в сентябре армяне обыграли Лихтенштейн (2:1), но проиграли Македонии (0:2).
Ранее Минасян также работал со сборной Армении с 2009 по 2013 годы. 0