Кафельников: Зобнин отказался поддерживать бунт против Карреры

Экс-первая ракетка мира, известный болельщикподелился информацией о конфликте между главным тренером «красно-белых»и группой футболистов, среди которых

«Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке (возглавляет бунт Глушак, Комбар и Самед) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников. Сразу видно кто из чего сделан», — написал Кафельников в Twitter.

Напомним, что ранее актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, лайки записям об этом в Instagram поставили Ещенко и Глушаков. Оба игрока отстранены от тренировок с основным составом «красно-белых». 0