Кафельников: Зобнин отказался поддерживать бунт против Карреры

Евгений Кафельников
twitter.com/kyevgeni
«Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке (возглавляет бунт Глушак, Комбар и Самед) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников. Сразу видно кто из чего сделан», — написал Кафельников в Twitter.
Напомним, что ранее актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, лайки записям об этом в Instagram поставили Ещенко и Глушаков. Оба игрока отстранены от тренировок с основным составом «красно-белых». 0