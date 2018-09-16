«Вулверхэмптон» переиграл «Бернли»

Рауль Хименес
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Три очка хозяевам поля принес гол Рауля Хименеса, который отличился на 61-й минуте — 1:0.
«Вулверхэмптон» после этой победы набрал восемь очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ. У «Бернли», который потерпел четвертое поражение в сезоне — 1 очко и 19-е место.
АПЛ. 5-й тур
«Вулверхэмптон» — «Бернли» — 1:0 (0:0)
Гол: Хименес, 61«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Хименес (Бонатини, 76), Элдер Кошта (Траоре, 66), Жота (Гиббс-Уайт, 88)«Бернли»: Харт, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Хендрик (Уэствуд, 79), Леннон, Воукс (Вуд, 70), Гвюдмундссон, Барнс (Выдра, 56)Предупреждения: Бардсли, 28. Корк, 37. Гвюдмундссон, 68. Жота, 72. Тэйлор, 82. Невеш, 86