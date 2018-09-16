«Вулверхэмптон» переиграл «Бернли»

В матче пятого тура английской Премьер-лигиобыграл

Три очка хозяевам поля принес гол Рауля Хименеса, который отличился на 61-й минуте — 1:0.

«Вулверхэмптон» после этой победы набрал восемь очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ. У «Бернли», который потерпел четвертое поражение в сезоне — 1 очко и 19-е место.