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    Гамула получил должность в «Ростове»

    Ростов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Тренер-консультант ростовского СКА Игорь Гамула вернулся в «Ростов», передает «Чемпионат».

    Игорь Гамула
    Игорь Гамула
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    58-летний специалист вошел в селекционную службу ростовского клуба, заняв место Геннадия Степушкина, который ранее стал новым главным тренером местного СКА.

    Кроме того, Гамула является главным кандидатом на должность главного тренера «Ростова-2», который уже в следующем году может быть заявлен для участия в первенстве второго российского дивизиона зоны «Юг». Гамула возглавлял «Ростов» в 2014 году, а с 2011 по 2017 год — молодежную команду ростовчан.

    После шести туров подопечные Валерия Карпина занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. 0

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