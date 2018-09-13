Гамула получил должность в «Ростове»

Игорь Гамула ФК «Ростов» 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

58-летний специалист вошел в селекционную службу ростовского клуба, заняв место Геннадия Степушкина, который ранее стал новым главным тренером местного СКА.

Кроме того, Гамула является главным кандидатом на должность главного тренера «Ростова-2», который уже в следующем году может быть заявлен для участия в первенстве второго российского дивизиона зоны «Юг». Гамула возглавлял «Ростов» в 2014 году, а с 2011 по 2017 год — молодежную команду ростовчан.

После шести туров подопечные Валерия Карпина занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. 0