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    Маркизио с самого начала склонялся к переходу в «Зенит»

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    Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио заявил, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры после ухода из «Ювентуса».

    Клаудио Маркизио
    Клаудио Маркизио
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    «Это правда, что у меня было несколько недель на то, чтобы сделать выбор. Но с самого начала я склонялся к "Зениту", уже зная Хавьера Рибалту и Доменико, которые мне рассказали, насколько серьезным клубом является "Зенит".

    Прошлый сезон был сложным. Наша цель — точно выиграть чемпионат и вернуться в Лигу чемпионов. Для меня это главные цели.

    Я хочу как можно быстрее встроиться в игру Сергея Семака и найти взаимопонимание с партнерами на поле, узнать их как можно лучше.

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    • Обычно я располагаюсь в центре поля, но за всю мою карьеру поиграл на разных позициях. Тренер это знает, так что я готов играть любую роль, которую он мне доверит», — приводит слова Маркизио пресс-служба клуба. 0

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