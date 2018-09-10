Маркизио с самого начала склонялся к переходу в «Зенит»

Новичок «Зенита»заявил, что у него было несколько вариантов продолжения карьеры после ухода из «Ювентуса».

«Это правда, что у меня было несколько недель на то, чтобы сделать выбор. Но с самого начала я склонялся к "Зениту", уже зная Хавьера Рибалту и Доменико, которые мне рассказали, насколько серьезным клубом является "Зенит".

Прошлый сезон был сложным. Наша цель — точно выиграть чемпионат и вернуться в Лигу чемпионов. Для меня это главные цели.

Я хочу как можно быстрее встроиться в игру Сергея Семака и найти взаимопонимание с партнерами на поле, узнать их как можно лучше.

Обычно я располагаюсь в центре поля, но за всю мою карьеру поиграл на разных позициях. Тренер это знает, так что я готов играть любую роль, которую он мне доверит», — приводит слова Маркизио пресс-служба клуба. 0