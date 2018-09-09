ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Этьен КапуОни идут без потерь. Десять клубов Европы со 100-процентным показателем
  • 23:48
    • Сборная Германии вырвала волевую победу у Перу
  • 23:38
    • Сборная Франции победила Голландию в Лиге наций
  • 23:24
    • Барти и Вандевеге выиграли US Open в парном разряде
  • 21:14
    • Дубль Эриксена принес сборной Дании победу над Уэльсом
  • 20:34
    • «Торпедо» одержало волевую победу над «Барысом»
    Все новости спорта

    Сборная Германии вырвала волевую победу у Перу

    Товарищеские матчи Сборная Германии Футбол Германии Сборная Перу
    Сборная Германии обыграла на своём поле команду Перу (2:1) в товарищеском матче, который проходил на стадионе «Райн-Некар-Арена».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе сборной Перу после результативной передачи от полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэвы отличился на 22-й минуте Луис Адвинкула.

    Уже спустя три минуты Юлиан Брандт сравнял счет, а Нико Шульц на 85-й минуте принес немцам победу.

    6 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии на своём поле сыграла вничью с командой Франции (0:0). В этот же день сборная Перу проиграла Нидерландам (1:2) в товарищеском матче.

    Товарищеский матч
    Германия — Перу — 2:1 (1:1)
    Голы: Адвинкула, 22 (0:1). Брандт, 25 (1:1). Шульц, 85 (2:1)Германия: тер Штеген, Гинтер (Керер, 72), Боатенг (Рюдигер, 46), Зюле, Шульц, Киммих, Кроос, Гюндоган (Мюллер, 84), Ройс (Дракслер, 46), Вернер (Хаферц, 88), Брандт (Петерсен, 70)Перу: Гальесе, Адвинкула, Араухо, Сантамария, Трауко, Фарфан, Акино, Йотун (Калькатерра, 76), Куэва, Флорес (Лопес, 67), Руидиас (Пенья, 85)Предупреждение: Адвинкула, 73
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Как за Данию играли продавец, слесарь и строитель
  • Вчера в 18:17
    •
  • Прогноз
  • Россия — Чехия
  • 1.88
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • За корону US Open сразятся «монстры»
  • Хуан Мартин Дель Потро — Новак Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Продолжит ли «Авангард» играть результативно в поединке с «Нефтехимиком»?
  • «Авангард» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Не навредит ли сборной России отсутствие Дзюбы?
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Дания играла против Словакии в уникальном составе Футбол Как за Данию играли продавец, слесарь и строительВ лагере участника плей-офф ЧМ-2018 возник конфликт Вчера в 18:170
  • 18:09
    • Украина одержала вторую победу в Лиге наций
  • 15:33
    • Молдавия отправила запрос в СБР на переход четырех россиян
  • 15:13
    • Черчесов пообещал играть против Чехии «от ножа»
    Наоми Осака Теннис US Open. Осака выиграла первый ТБШ, Уильямс поругалась с судьейОбзор предпоследнего соревновательного дня на Открытом чемпионате США 00:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Второй матч чемпиона
  • 3.36
    •
  • 21:57
    • Маркизио нужно время, чтобы набрать игровую форму, заявил Семак
  • 21:52
    • Маркизио: Удивился, увидев столько болельщиков на товарищеском матче
  • 21:35
    • Гушбауэр: У нас возникнут проблемы с тем, чтобы забить России
    Россия обыграла Турцию в дебютном матче Лиги наций Футбол Черышеву и Дзюбе не сказали, что ЧМ уже кончилсяОбзор прессы на матч Турция — Россия Вчера в 11:430
  • 13:18
    • Надаль не сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса с Францией
  • 13:07
    • Маркизио провел первую тренировку за «Зенит»
  • 20:57
    • Промес выйдет в старте сборной Голландии на матч с Францией
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие