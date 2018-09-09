Сборная Германии вырвала волевую победу у Перу

обыграла на своём поле(2:1) в товарищеском матче, который проходил на стадионе «Райн-Некар-Арена».

В составе сборной Перу после результативной передачи от полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэвы отличился на 22-й минуте Луис Адвинкула.

Уже спустя три минуты Юлиан Брандт сравнял счет, а Нико Шульц на 85-й минуте принес немцам победу.

6 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии на своём поле сыграла вничью с командой Франции (0:0). В этот же день сборная Перу проиграла Нидерландам (1:2) в товарищеском матче.