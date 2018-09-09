Сборная Германии вырвала волевую победу у Перу

Фрагмент матча
LiveSport.Ru
В составе сборной Перу после результативной передачи от полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэвы отличился на 22-й минуте Луис Адвинкула.
Уже спустя три минуты Юлиан Брандт сравнял счет, а Нико Шульц на 85-й минуте принес немцам победу.
6 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии на своём поле сыграла вничью с командой Франции (0:0). В этот же день сборная Перу проиграла Нидерландам (1:2) в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Германия — Перу — 2:1 (1:1)
Голы: Адвинкула, 22 (0:1). Брандт, 25 (1:1). Шульц, 85 (2:1)Германия: тер Штеген, Гинтер (Керер, 72), Боатенг (Рюдигер, 46), Зюле, Шульц, Киммих, Кроос, Гюндоган (Мюллер, 84), Ройс (Дракслер, 46), Вернер (Хаферц, 88), Брандт (Петерсен, 70)Перу: Гальесе, Адвинкула, Араухо, Сантамария, Трауко, Фарфан, Акино, Йотун (Калькатерра, 76), Куэва, Флорес (Лопес, 67), Руидиас (Пенья, 85)Предупреждение: Адвинкула, 73