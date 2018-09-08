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    Аршавин ожидает большого количества голов в матче с «Зенитом»

    Товарищеские матчи Зенит Футбол России
    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча c «Зенитом».

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин
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    «Рад, что нахожусь в Петербурге. Но к сожалению, проведем здесь очень мало времени. Завтра сразу после игры улетаем. Жду завтра хорошей атмосферы, большого количества голов, чтобы зрителям было интересно.

    Головин в Монако? Ему надо просто думать о футболе и играть в футбол. А остальное ему подскажут.

    В Монако много русских — президент, вице-президент. Думаю, они не дадут ему скучать и сделают все, чтобы он смог раскрыть свой талант», — цитирует Аршавина Sport24.

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