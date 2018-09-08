Аршавин ожидает большого количества голов в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Кайрата»поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча c «Зенитом».

«Рад, что нахожусь в Петербурге. Но к сожалению, проведем здесь очень мало времени. Завтра сразу после игры улетаем. Жду завтра хорошей атмосферы, большого количества голов, чтобы зрителям было интересно.

Головин в Монако? Ему надо просто думать о футболе и играть в футбол. А остальное ему подскажут.

В Монако много русских — президент, вице-президент. Думаю, они не дадут ему скучать и сделают все, чтобы он смог раскрыть свой талант», — цитирует Аршавина Sport24.

Напомним, матч «Зенит» — «Кайрат» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 9 сентября и начнется в 18:00 по московскому времени. 0