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    Луческу: Мы изучили сборную России и нацелены на победу

    Сборная Турции Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мнением о национальной команде России в преддверии матча первого тура в Лиге наций.

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу
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    Матч Турция — Россия состоится в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» завтра, 7 сентября, и начнётся в 21:45 по московскому времени.

    «У России очень хорошая команда. Мы с ними играли и понимаем, что на чемпионате мира успех к сборной России пришёл не просто так.

    Черчесов — очень умный тренер. Он построил игру на контратаках, уделил много внимания дисциплине, топ-форму набрал Артём Дзюба. Так что результат заслуженный.

    Сейчас у них обновленная команда, но мы её изучили и нацелены на победу. Уверен, игра будет классной, и соперники соответствуют её качеству

    Мы позвали много молодых футболистов в команду. Орда Туран, Бурак Йилмаз и все остальные. Но мы хотим, чтобы сейчас у нас выросли сильные молодые игроки, которые играют душой. Я верю в свою команду», — передаёт слова Луческу «Чемпионат». 0

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