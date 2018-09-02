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    «Бетис» победил в главном дерби Андалусии

    Примера Футбол Испании Бетис Севилья Календарь Примеры
    «Бетис» одержал победу над «Севильей» в матче третьего тура испанской Примеры.

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    Главное дерби Андалусии, которое прошло на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилось со счетом 1:0.

    Единственный гол в матче забил Хоакин Санчес на 80-й минуте.

    С 66-й минуты гости играли в меньшинстве, так как Роке Меса получил две желтые карточки.

    После трех сыгранных туров обе команды набрали по 4 очка.

    Чемпионат Испании. 3-й тур
    «Бетис» — «Севилья» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 — 80 Санчес«Бетис»: Лопес, Бартра (Сидней, 88), Феддаль, Фирпо, Манди, Инуи, Каналес, Вильям Карвалью (Санчес, 75), Гуардадо, Тельо, Морон (Санабрия, 59)«Севилья»: Вацлик, Кьер (Промес, 87), Гомес, Арана (Алеиш Видаль, 86), Меркадо, Меса, Навас, Сарабия, Банега, Васкес (Гоналон, 61), Андре СилваПредупреждения: Вильям Карвалью (30), Меркадо (42), Андре Силва (45), Меса (45), Каналес (64), Кьер (71), Санчес (81), Сарабия (81)Удаление: Меса (66)
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