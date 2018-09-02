«Бетис» победил в главном дерби Андалусии

Фрагмент матча
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Главное дерби Андалусии, которое прошло на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилось со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Хоакин Санчес на 80-й минуте.
С 66-й минуты гости играли в меньшинстве, так как Роке Меса получил две желтые карточки.
После трех сыгранных туров обе команды набрали по 4 очка.
Чемпионат Испании. 3-й тур
«Бетис» — «Севилья» — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 80 Санчес«Бетис»: Лопес, Бартра (Сидней, 88), Феддаль, Фирпо, Манди, Инуи, Каналес, Вильям Карвалью (Санчес, 75), Гуардадо, Тельо, Морон (Санабрия, 59)«Севилья»: Вацлик, Кьер (Промес, 87), Гомес, Арана (Алеиш Видаль, 86), Меркадо, Меса, Навас, Сарабия, Банега, Васкес (Гоналон, 61), Андре СилваПредупреждения: Вильям Карвалью (30), Меркадо (42), Андре Силва (45), Меса (45), Каналес (64), Кьер (71), Санчес (81), Сарабия (81)Удаление: Меса (66)