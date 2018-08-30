Промес тренируется со «Спартаком»

Футболисты «Спартака» проводят подготовку к матчу шестого тура чемпионата России против «Зенита», сообщает пресс-служба клуба.

В 10:30 утра у команды состоялось теоретическое занятие, а затем спартаковцы вышли на поле.

Наравне с остальными партнерами работали восстановившиеся от повреждений защитники Сальваторе Боккетти и Андрей Ещенко, хавбеки Александр Ломовицкий и Александр Ташаев.

По словам руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, защитнику Илье Кутепову предстоит пройти углубленное обследование по поводу паховой грыжи. Игрок отправился в Рим. Не исключено, что ему потребуется операция.

Также на занятии присутствовал Квинси Промес, несмотря на информацию о том, что он вылетел в Испанию на переговоры с «Севильей».

Матч «Спартака» с «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. 0