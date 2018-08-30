ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль НадальUS Open. Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге
  • 14:32
    • Промес тренируется со «Спартаком»
  • 14:21
    • IBU обвинил четырех российских биатлонистов в употреблении допинга
  • 13:51
    • Защитник «Рубина» заменит травмированного Кутепова в сборной России
  • 13:35
    • Трансфер Маркизио в «Зенит» зависит от предложения клуба
  • 11:41
    • УЕФА призвали не разводить российские и украинские команды
    Все новости спорта

    Промес тренируется со «Спартаком»

    Спартак Зенит РПЛ Футбол России Севилья Футбол Испании Трансферы Календарь РФПЛ
    Футболисты «Спартака» проводят подготовку к матчу шестого тура чемпионата России против «Зенита», сообщает пресс-служба клуба.

    Тренировка «Спартака»
    Тренировка «Спартака»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В 10:30 утра у команды состоялось теоретическое занятие, а затем спартаковцы вышли на поле.

    Наравне с остальными партнерами работали восстановившиеся от повреждений защитники Сальваторе Боккетти и Андрей Ещенко, хавбеки Александр Ломовицкий и Александр Ташаев.

    По словам руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, защитнику Илье Кутепову предстоит пройти углубленное обследование по поводу паховой грыжи. Игрок отправился в Рим. Не исключено, что ему потребуется операция.

    Также на занятии присутствовал Квинси Промес, несмотря на информацию о том, что он вылетел в Испанию на переговоры с «Севильей».

  • Промес вылетел на медосмотр в «Севилью»
  • Читайте по теме

    • Матч «Спартака» с «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 21-27 августа
  • 27/08/2018 в 22:13
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Глазго Рейнджерс»
  • 2.10
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Закончат ли «Рейнджерс» еврокубковую сказку «Уфы»?
  • «Уфа» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Астана» выйти в групповой этап?
  • «Астана» — АПОЭЛ. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Лейпциг» и «Заря» порадуют голами
  • РБ «Лейпциг» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лига чемпионов Футбол Жеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ: когда матчи, кто с кем играет 00:450
  • 09:10
    • «Зенит» заплатит за защитника «Нанта» 5 млн евро
  • 11:54
    • «Барселона» подписала игрока молодежной сборной Уругвая
  • 11:28
    • Призер Евро-2008 может перейти в «Енисей»
    Жозе Моуринью Футбол Вечно злой, вечно хмурый. Почему Моуринью стал таким?Португальский тренер сам виноват в том, что его критикуют больше остальных Вчера в 18:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Совершит ли «Уфа» подвиг?
  • 4.51
    •
  • 14:01
    • «Крылья Советов» приобрели уругвайского защитника
  • 13:20
    • Агент оценил вероятность перехода Лукаса Лимы в «Зенит»
  • 13:09
    • Торбинский расторг контракт с «Балтикой»
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью потерял контроль над «МЮ»Реакция прессы на матч «МЮ» — «Тоттенхэм» 28/08/2018 в 17:300
  • 09:39
    • Чернов: Хотелось бы попасть на «Ливерпуль», но, увы, мы находимся в одной корзине
  • 08:17
    • Надаль одержал победу во втором круге Открытого чемпионата США
  • 08:07
    • Хачанов вышел в третий круг US Open, где сыграет с Надалем
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие