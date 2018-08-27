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    Смолов и Акинфеев не вызваны в сборную России на ближайшие матчи

    Футбол России Сборная России
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав команды на матчи против сборных Турции и Чехии.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев
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    Об этом сообщает официальный сайт РФС.

    Вызов в сборную России не получили Федор Смолов и Игорь Акинфеев. В то же время в списке есть один новичок — первый вызов в сборную получил полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий.

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунtв («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

    Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Фtдор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семtнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

    Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба — «Рубин»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Швец («Ахмат»).

    Нападающие: Артtм Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»)

    Напомним, 7 сентября в рамках Лиги наций сборная России сыграет против сборной Турции, а 10 сентября в товарищеском матче встретится с Чехией. 0

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