Смолов и Акинфеев не вызваны в сборную России на ближайшие матчи

Главный тренеробъявил состав команды на матчи против сборных

Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Вызов в сборную России не получили Федор Смолов и Игорь Акинфеев. В то же время в списке есть один новичок — первый вызов в сборную получил полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунtв («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Фtдор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семtнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба — «Рубин»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Артtм Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»)

Напомним, 7 сентября в рамках Лиги наций сборная России сыграет против сборной Турции, а 10 сентября в товарищеском матче встретится с Чехией. 0