Систему VAR протестировали на матче «Спартак» — «Динамо»

Система видеопомощи арбитрам (VAR) была протестирована на стадионе «Открытие- Арена» на матче пятого тура чемпионата России между московскими(2:1), сообщает пресс-служба РФС.

«25 августа в ходе матча очередного тура РПЛ "Спартак" — "Динамо" на территории стадиона "Спартак", где играли команды, был организован тест мобильного оборудования одного из технологических провайдеров в фазе offline.

В частности, была проведена базовая тренировка для так называемых "операторов видеоповтора" (replay operators) по 16 камерам ТВ-вещателя. Стоит отметить, что технические характеристики системы, которая на протяжении всех 2 часов работы функционировала без сбоев, соответствуют требованиям ИФАБ и ФИФА.

В графике дальнейших испытаний — проверка качества связи коммуникационной системы арбитров с VAR-комнатой, поступление сигнала из VAR-комнаты до виртуального монитора у боковой линии поля и другие сугубо технические моменты, которые находятся в зоне ответственности технологических провайдеров.

Конечно, и подготовка человеческих ресурсов не менее важна, чем вышеуказанные детали. Комплекс мероприятий, запланированный до конца текущего года, достаточно обширен и затрагивает все аспекты, относящиеся к проекту VAR», — сказал руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин .

Ранее исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что VAR будет использована в девяти матчах нынешнего футбольного сезона в России. 0