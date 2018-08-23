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    «Базель» обыграл «Аполлон», «Олимпиакос» справился с «Бернли»

    Лига Европы Базель Олимпиакос Копенгаген Бернли Футбол Англии Аталанта Футбол Италии
    Швейцарский «Базель» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы одержал домашнюю победу над кипрским «Аполлоном» из Лимасола — 3:2.

    «Базель»
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    В составе победителей дубль на 6-й и 69-й минутах оформил голландский нападающий Рикки ван Волфсвинкель, еще раз отличился защитник Эрай Джюмарт на 84-й минуте.

    За киприотов забивали хорватский форвард Антон Маглица на 49-й минуте и греческий нападающий Фотис Папулис на 53-й.

    Ответный матч состоится в Лимасоле 30 августа.

    В другом матче 4-го раунда квалификации ЛЕ греческий «Олимпиакос» одержал домашнюю победу над английским «Бернли» — 3:1.

    Два мяча за хозяев забил полузащитник Костас Фортунис, отличившийся с игры на 19-й минуте и реализовавший пенальти на 60-й. Еще один мяч забил на 48-й минуте Андреас Бухалакис.

    В составе англичан отличился Крис Вуд, реализовавший пенальти на 33-й минуте. Отметим, что с 60-й минуты «Бернли» играл в меньшинстве — желтую карточку получил Бен Гибсон.

    В другом матче раунда плей-офф ЛЕ «Аталанта» на своем поле разошлась миром с «Копенгагеном» — 0:0. 0

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