«Базель» обыграл «Аполлон», «Олимпиакос» справился с «Бернли»

Швейцарскийв первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы одержал домашнюю победу над кипрскимиз Лимасола — 3:2.

В составе победителей дубль на 6-й и 69-й минутах оформил голландский нападающий Рикки ван Волфсвинкель, еще раз отличился защитник Эрай Джюмарт на 84-й минуте.

За киприотов забивали хорватский форвард Антон Маглица на 49-й минуте и греческий нападающий Фотис Папулис на 53-й.

Ответный матч состоится в Лимасоле 30 августа.

В другом матче 4-го раунда квалификации ЛЕ греческий «Олимпиакос» одержал домашнюю победу над английским «Бернли» — 3:1.

Два мяча за хозяев забил полузащитник Костас Фортунис, отличившийся с игры на 19-й минуте и реализовавший пенальти на 60-й. Еще один мяч забил на 48-й минуте Андреас Бухалакис.

В составе англичан отличился Крис Вуд, реализовавший пенальти на 33-й минуте. Отметим, что с 60-й минуты «Бернли» играл в меньшинстве — желтую карточку получил Бен Гибсон.

В другом матче раунда плей-офф ЛЕ «Аталанта» на своем поле разошлась миром с «Копенгагеном» — 0:0. 0