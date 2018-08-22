Курский «Авангард», «Химки» и «Черноморец» вышли в 1/16 финала Кубка России

Курскийодержал гостевую победу над(3:1) в матче 1/32 финала Кубка России.

Гости открыли счет на 28-й минуте — отличился защитник Кирилл Гоцук. На 43-й минуте нападающий Владислав Руденко удвоил его, а на 51-й минуте Роман Акбашев сделал счет крупным.

Отквитать один мяч брянскому клубу удалось на 72-й минуте.

В другом матче новороссийский «Черноморец» одержал домашнюю победу над «Сочи» — 2:1.

Уже на 6-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Никита Бурмистров, но на 21-й минуте Дато Черткоев сравнял счет.

Победный мяч на 79-й минуте забил вышедший на замену пятью минутами ранее полузащитник Илья Захаров.

Еще в одном матче 1/32 финала «Химки» на выезде одержали победу над камышинским «Текстильщиком» — 3:2.

Первый тайм остался за гостями — на 3-й минуте гол забил Михаил Петрусёв, а на 30-й — Руслан Болов. Но счет сравнял дубль Александра Алексеева в начале второго тайма (47, 54 — с пенальти).

Лишь на второй компенсированной минуте Игорь Портнягин принес победу «Химкам». 0