«Крылья Советов» подпишут уругвайского защитника

Агустин Рохель
fifa.com
«Да, "Крылья Советов" собираются подписать четырехлетний контракт с Агустином Рохелем. Это перспективный и серьезный футболист.
В течение двух дней окончательно договоримся, получим все документы и будем заявлять. Он перейдет в качестве свободного агента, но необходимо выплатить компенсацию», — цитирует «РИА Новости» Шикунова.
Рохель в составе молодежной сборной Уругвая выиграл чемпионат Южной Америки в 2017 году, его предыдущим клубом был «Насьональ».
Зимой сообщалось, что игроком интересуется «Милан», но трансфер не состоялся. 0