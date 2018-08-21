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    «Крылья Советов» подпишут уругвайского защитника

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    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что в ближайшее время в клуб на правах свободного агента перейдет 20-летний уругвайский защитник Агустин Рохель.

    Агустин Рохель
    Агустин Рохель
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    «Да, "Крылья Советов" собираются подписать четырехлетний контракт с Агустином Рохелем. Это перспективный и серьезный футболист.

    В течение двух дней окончательно договоримся, получим все документы и будем заявлять. Он перейдет в качестве свободного агента, но необходимо выплатить компенсацию», — цитирует «РИА Новости» Шикунова.

    Рохель в составе молодежной сборной Уругвая выиграл чемпионат Южной Америки в 2017 году, его предыдущим клубом был «Насьональ».

    Зимой сообщалось, что игроком интересуется «Милан», но трансфер не состоялся. 0

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