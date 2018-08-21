Анри может возглавить «Бордо»

Бывший форвард сборной Францииможет стать новым главным тренером

Представители Анри уже начали предварительные переговоры с руководством клуба, сообщает Sky Sports.

На данный момент 40-летний француз занимает пост ассистента наставника национальной сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Нынешним главным тренером «Бордо» является Густаво Пойет, который занял эту должность 20 января 2018 года.

17 августа руководство клуба отстранило специалиста от работы на одну неделю из-за критики в связи с трансфером нападающего Гаэтана Лаборде в «Монпелье».

В прошлом сезоне «Бордо» занял шестое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 55 баллов за 38 игр. 0