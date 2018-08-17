Наставник «Бордо» временно отстранен от работы

Главный тренервременно уволен на неделю, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.

Густаво Пойет alchetron.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В это время его обязанности будет исполнять тренер по физподготовке Эрик Бедуэ. 24 августа президент «Бордо» Стефан Мартин проведет беседу с Пойетом, в ходе которой решится судьба наставника.

Причиной такого неожиданного решения, стали высказывания 50-летнего уругвайца на вчерашней пресс-конференции после матча с украинским «Мариуполем» (2:1) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы, на которой Густаво публично раскритиковал руководство клуба за продажу одного из ведущих игроков «жирондинцев» Гаэтана Ляборда в «Монпелье» без его ведома.

Узнав о решении руководства, некоторые игроки «Бордо» в течение часа отказывались выходить на сегодняшнюю тренировку. Разрешать ситуацию пришлось Мартину, который отправился в раздевалку и провёл беседу с недовольными футболистами. По итогу разговора игроки вышли на тренировку. 0