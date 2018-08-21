Евсеев работал в «Анжи» с удовольствием

Российский специалистрассказал о своем уходе из «Анжи» и назначении главным тренером хабаровского СКА.

«Почти не раздумывал над предложением СКА. В "Анжи" было хорошее время, я работал с хорошей командой. Но поступило предложение, и я решил принять его.

На мой взгляд, сейчас это правильный выбор. Тем более с "Анжи" у нас изначально была договоренность: если появится вариант, который меня заинтересует, мы расходимся культурно и по-дружески. Так и произошло.

Мне по-человечески жалко уходить из "Анжи". В Махачкале все, кроме денежных неурядиц, для меня сложилось хорошо. Но это уже вопросы к руководству.

С удовольствием работал в такой команде. Несмотря на трудности, в ней теплая, даже семейная атмосфера, все здорово организовано», — цитирует Евсеева «Матч ТВ». 0