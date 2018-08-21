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    Евсеев работал в «Анжи» с удовольствием

    Анжи РПЛ Футбол России СКА-Хабаровск ФНЛ Календарь РФПЛ
    Российский специалист Вадим Евсеев рассказал о своем уходе из «Анжи» и назначении главным тренером хабаровского СКА.

    Вадим Евсеев
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    «Почти не раздумывал над предложением СКА. В "Анжи" было хорошее время, я работал с хорошей командой. Но поступило предложение, и я решил принять его.

    На мой взгляд, сейчас это правильный выбор. Тем более с "Анжи" у нас изначально была договоренность: если появится вариант, который меня заинтересует, мы расходимся культурно и по-дружески. Так и произошло.

    Мне по-человечески жалко уходить из "Анжи". В Махачкале все, кроме денежных неурядиц, для меня сложилось хорошо. Но это уже вопросы к руководству.

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    • С удовольствием работал в такой команде. Несмотря на трудности, в ней теплая, даже семейная атмосфера, все здорово организовано», — цитирует Евсеева «Матч ТВ». 0

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