Сборная России поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленный список сильнейших сборных мира.

На первое место в рейтинге вышла сборная Франции, которая в прошлом месяце стала чемпионом мира.

Вторую строчку заняла команда Бельгии, занявшая третье место на ЧМ-2018 в России. Бразилия опустилась на третью строчку, а четвертой стала Хорватия – финалист мундиаля.

Сборная России, дошедшая до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, поднялась сразу на 21 строчку и заняла 49-е место.

Следующая версия рейтинга ФИФА появится 20 сентября.

Рейтинг ФИФА от 16 августа:

1 (7). Франция — 1726 очков

2 (3). Бельгия — 1723

3 (2). Бразилия — 1657

4 (20). Хорватия — 1643

5 (14). Уругвай — 1627

6 (12). Англия — 1615

7 (4). Португалия — 1599

8 (6). Швейцария — 1597

9 (10). Испания — 1580

9 (12). Дания — 1580

…

49 (70). Россия — 1410. 0