ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Атлетико»«Атлетико» снял проклятие. Команда Симеоне победила «Реал»
  • 12:53
    • Сборная России поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА
  • 10:33
    • УЕФА назвал место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2019 году
  • 10:24
    • Полузащитник «МанСити» рискует пропустить до четырех месяцев
  • 08:48
    • «Аталанта» хочет арендовать полузащитника «Зенита»
  • 08:19
    • Хачанов одолел Куэрри на турнире в Цинциннати
    Все новости спорта

    Сборная России поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА

    ФИФА Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Франции Футбол Франции Сборная Бельгии Сборная Бразилии Сборная Хорватии Сборная Уругвая Сборная Англии Футбол Англии Сборная Португалии Португалия Сборная Швейцарии Сборная Испании Футбол Испании Сборная Дании Календарь и таблицы ЧМ-2018
    ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленный список сильнейших сборных мира.

    Иван Ракитич и Артем Дзюба
    Иван Ракитич и Артем Дзюба
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    На первое место в рейтинге вышла сборная Франции, которая в прошлом месяце стала чемпионом мира.

    Вторую строчку заняла команда Бельгии, занявшая третье место на ЧМ-2018 в России. Бразилия опустилась на третью строчку, а четвертой стала Хорватия – финалист мундиаля.

    Сборная России, дошедшая до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, поднялась сразу на 21 строчку и заняла 49-е место.

    Следующая версия рейтинга ФИФА появится 20 сентября.

    Рейтинг ФИФА от 16 августа:

    1 (7). Франция — 1726 очков
    2 (3). Бельгия — 1723
    3 (2). Бразилия — 1657
    4 (20). Хорватия — 1643
    5 (14). Уругвай — 1627
    6 (12). Англия — 1615
    7 (4). Португалия — 1599
    8 (6). Швейцария — 1597
    9 (10). Испания — 1580
    9 (12). Дания — 1580

    49 (70). Россия — 1410. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Лига чемпионов как шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус»
  • Вчера в 19:59
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Динамо» Минск
  • 1.55
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Кайрат» сосредоточится на чемпионате
  • «Кайрат» — «Сигма». Прогноз и ставки
  • 2,08
    •
  • Выстоит ли «Уфа» в Люксембурге?
  • «Прогресс Нидеркорн» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1,69
    •
  • Сумеет ли «Зенит» совершить чудо на «Петровском»?
  • «Зенит» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Осторожно, матчи начинаются. У Англии проблемы с трансферным окномКак АПЛ найти компромисс между закрытием трансферного окна и началом нового сезона? Вчера в 19:090
  • 13:04
    • Подчуфарова хочет попробовать свои силы в триатлоне
  • 10:44
    • Российская теннисистка снялась с US Open
  • 09:10
    • Лопетеги заявил об эмоциональном надломе после третьего пропущенного мяча
    «Спартак» — ПАОК Футбол Не уровень ЛЧ: ПАОК запустил обратный отсчет для КаррерыРеакция спортивных СМИ на еврокубковое фиаско «Спартака» Вчера в 02:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» просто обязан победить
  • 4,51
    •
  • 09:01
    • Симеоне доволен состоянием своей команды
  • 08:33
    • Гризманн не считает ошибочным свое решение остаться в «Атлетико»
  • 01:00
    • Отец Влашича: Возможно, Никола не покинет ЦСКА после окончания аренды
    Поль Погба Футбол Закулисье от Поля Погба. Француз намекнул на проблемы в «МЮ»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» дал неоднозначное интервью журналистам после матча с «Лестером» 14/08/2018 в 15:130
  • 23:58
    • Ханни хочет обсудить свое будущее в «Спартаке» с Каррерой
  • 22:14
    • Коста — автор самого быстрого гола в истории Суперкубков УЕФА
  • 21:45
    • «Бавария» разгромила «Гамбург»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие