Сборная России поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА

Иван Ракитич и Артем Дзюба
РФС
На первое место в рейтинге вышла сборная Франции, которая в прошлом месяце стала чемпионом мира.
Вторую строчку заняла команда Бельгии, занявшая третье место на ЧМ-2018 в России. Бразилия опустилась на третью строчку, а четвертой стала Хорватия – финалист мундиаля.
Сборная России, дошедшая до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, поднялась сразу на 21 строчку и заняла 49-е место.
Следующая версия рейтинга ФИФА появится 20 сентября.
Рейтинг ФИФА от 16 августа:
1 (7). Франция — 1726 очков
2 (3). Бельгия — 1723
3 (2). Бразилия — 1657
4 (20). Хорватия — 1643
5 (14). Уругвай — 1627
6 (12). Англия — 1615
7 (4). Португалия — 1599
8 (6). Швейцария — 1597
9 (10). Испания — 1580
9 (12). Дания — 1580
…
49 (70). Россия — 1410. 0