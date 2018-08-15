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    «Бавария» разгромила «Гамбург»

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    Мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над «Гамбургом» (4:1) в товарищеском матче, который прошел в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион».

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    Хозяева вышли вперёд на 25-й минуте после результативного удара в исполнении Халеда Нарея. Ещё до перерыва нападающий «Баварии» Сандро Вагнер оформил дубль, реализовав пенальти на 31-й минуте, а на 41-й минуте забил с игры.

    Во втором тайме Томас Мюллер ещё дважды поразил ворота «Гамбурга», забив на 73-й и 86-й минутах.

    Ранее подопечные Нико Ковача стали победителями Суперкубка Германии, разгромив на выезде франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 5:0.

    «Бавария» в первом туре нового розыгрыша Бундеслиги встретится с «Хоффенхаймом» (24 августа). 0

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