«Бавария» разгромила «Гамбург»

Мюнхенскаяодержала крупную победу над(4:1) в товарищеском матче, который прошел в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион».

Хозяева вышли вперёд на 25-й минуте после результативного удара в исполнении Халеда Нарея. Ещё до перерыва нападающий «Баварии» Сандро Вагнер оформил дубль, реализовав пенальти на 31-й минуте, а на 41-й минуте забил с игры.

Во втором тайме Томас Мюллер ещё дважды поразил ворота «Гамбурга», забив на 73-й и 86-й минутах.

Ранее подопечные Нико Ковача стали победителями Суперкубка Германии, разгромив на выезде франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 5:0.

«Бавария» в первом туре нового розыгрыша Бундеслиги встретится с «Хоффенхаймом» (24 августа). 0