«Бавария» разгромила «Гамбург»

Хозяева вышли вперёд на 25-й минуте после результативного удара в исполнении Халеда Нарея. Ещё до перерыва нападающий «Баварии» Сандро Вагнер оформил дубль, реализовав пенальти на 31-й минуте, а на 41-й минуте забил с игры.
Во втором тайме Томас Мюллер ещё дважды поразил ворота «Гамбурга», забив на 73-й и 86-й минутах.
Ранее подопечные Нико Ковача стали победителями Суперкубка Германии, разгромив на выезде франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 5:0.
«Бавария» в первом туре нового розыгрыша Бундеслиги встретится с «Хоффенхаймом» (24 августа). 0