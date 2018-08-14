Луческу: «Спартак» постоянно выполнял неэффективные навесы и забросы

Главный тренер греческого ПАОК Рэзван Луческу прокомментировал выход своей команды в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов после матча со «Спартаком».

Во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК и «Спартак» сыграли вничью — 0:0 и греческая команда вышла в следующий раунд турнира за счет победы в первой игре (3:2).

«Было понятно, что мы должны решать свои задачи и выстраивали определенный план на игру. Вообще ехали в Москву за победой, создали много моментов.

Но в концовке под сильным давлением "Спартака", которое проходило с участием габаритных Зе Луиша, а также подключавшегося центрального защитника Жиго, вынужденно занимали оборонительную позицию.

Пришлось сдерживать натиск. Это нормально и естественно, когда в таких матчах в последние 15 минут ты обороняешься, чтобы достигнуть нужного результата.

Я не видел пока эпизод, приведший к удалению, в повторе. Но в первом матче судья назначил сомнительный пенальти в наши ворота, также не удалил Жиго за фол против Прийовича, когда тот этого заслуживал. Это равноценные ситуации. Очень похожие на сегодняшние.

Возможно, вы не увидели наш хороший футбол, потому что ваша команда проиграла в этом противостоянии. Считаю, мы показали хорошую игру, атаковали и создавали моменты.

"Спартак" же сегодня не создавал много шансов, он постоянно выполнял неэффективные навесы и забросы. Это говорит о качестве нашей игры.

Вы задаете провокационные вопросы. Факт остается фактом: мы прошли дальше и заслужили этот успех», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0