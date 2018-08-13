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    Стоцкий: Я знал, как действует «Уфа»

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    Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий прокомментировал победный результат против «Уфы» (1:0), своей бывшей команды.

    Дмитрий Стоцкий
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    «Тяжелая игра выдалась, такую мы и ожидали. Я знал, как действует "Уфа" (смеется), если не ошибаюсь, команда не проигрывала девять матчей уже, так что рады полученным трем очкам.

    "Уфа" хотела выиграть, мы хотели выиграть, потому было много борьбы на поле.

    Думаю, что "Уфа" еще сильно не успела поменяться, действия все те же, может быть, что-то улучшают, но я не заметил особых изменений.

    Приятно вернуться, я здесь долго играл, чувствовал себя хорошо, теперь надо двигаться дальше, я — игрок уже другой команды. Меня там хорошо приняли, дальше, думаю, будет только лучше», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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