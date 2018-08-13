Гол Дембеле принес «Барселоне» Суперкубок Испании

одержала победу надсо счетом 2:1 в матче за Суперкубок Испании.

Усман Дембеле — герой матча twitter.com/fcbarcelona 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Поединок проходил в Танжере, Марокко, на стадионе «Стад де Танжер».

«Севилья» открыла счет на девятой минуте, когда забил Пабло Сарабия. «Барселона» сравняла счет в конце тайма — точным ударом отличился Жерар Пике. Победный мяч дальним ударом забил вингер каталонцев Усман Дембеле на 78-й минуте.

В добавленное время «Севилья» могла сравнять счет с пенальти, но Виссам Бен Йеддер не переиграл голкипера Марка-Андре тер Штегена.

Для «Барселоны» эта победа в Суперкубке Испании стала уже 13-й в истории, что является рекордом. На три титула отстает «Реал».