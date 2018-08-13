Гол Дембеле принес «Барселоне» Суперкубок Испании

Усман Дембеле — герой матча
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Поединок проходил в Танжере, Марокко, на стадионе «Стад де Танжер».
«Севилья» открыла счет на девятой минуте, когда забил Пабло Сарабия. «Барселона» сравняла счет в конце тайма — точным ударом отличился Жерар Пике. Победный мяч дальним ударом забил вингер каталонцев Усман Дембеле на 78-й минуте.
В добавленное время «Севилья» могла сравнять счет с пенальти, но Виссам Бен Йеддер не переиграл голкипера Марка-Андре тер Штегена.
Для «Барселоны» эта победа в Суперкубке Испании стала уже 13-й в истории, что является рекордом. На три титула отстает «Реал».
Суперкубок Испании
«Барселона» — «Севилья» — 2:1 (1:1)
Голы: Пике, 42, Дембеле, 78 — Сарабия, 10«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Ленгле, Пике, Альба, Артур (Коутиньо, 53), Бускетс, Рафинья (Ракитич, 46), Месси, Суарес, Дембеле (Ар. Видаль, 86)«Севилья»: Вацлик, Меркадо (Бен Йеддер, 85), Кьяер, Гомес, Навас, Банега, Меса, Эскудеро, Сарабия (Ал. Видаль, 71), Муриэль (Силва, 60), ВаскесПредупреждения: Бускетс, Ленгле, тер Штеген — Васкес, Ал. Видаль, Меса