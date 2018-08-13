ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловСмолов не вытащил «Локо» из ямы, но Семин сохраняет оптимизм
  • 20:32
    • Роналду забил первый гол за «Ювентус»
  • 01:08
    • Гол Дембеле принес «Барселоне» Суперкубок Испании
  • 00:05
    • ПСЖ забил три безответных мяча «Кану»
  • 23:22
    • «Бавария» разгромила «Айнтрахт» и завоевала Суперкубок Германии
  • 22:59
    • «Милан» арендует футболиста «Челси»
    Все новости спорта

    Гол Дембеле принес «Барселоне» Суперкубок Испании

    Футбол Испании Суперкубок Испании Барселона Севилья
    «Барселона» одержала победу над «Севильей» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок Испании.

    Усман Дембеле — герой матча
    Усман Дембеле — герой матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Поединок проходил в Танжере, Марокко, на стадионе «Стад де Танжер».

    «Севилья» открыла счет на девятой минуте, когда забил Пабло Сарабия. «Барселона» сравняла счет в конце тайма — точным ударом отличился Жерар Пике. Победный мяч дальним ударом забил вингер каталонцев Усман Дембеле на 78-й минуте.

    В добавленное время «Севилья» могла сравнять счет с пенальти, но Виссам Бен Йеддер не переиграл голкипера Марка-Андре тер Штегена.

    Для «Барселоны» эта победа в Суперкубке Испании стала уже 13-й в истории, что является рекордом. На три титула отстает «Реал».

    Суперкубок Испании
    «Барселона» — «Севилья» — 2:1 (1:1)
    Голы: Пике, 42, Дембеле, 78 — Сарабия, 10«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Ленгле, Пике, Альба, Артур (Коутиньо, 53), Бускетс, Рафинья (Ракитич, 46), Месси, Суарес, Дембеле (Ар. Видаль, 86)«Севилья»: Вацлик, Меркадо (Бен Йеддер, 85), Кьяер, Гомес, Навас, Банега, Меса, Эскудеро, Сарабия (Ал. Видаль, 71), Муриэль (Силва, 60), ВаскесПредупреждения: Бускетс, Ленгле, тер Штеген — Васкес, Ал. Видаль, Меса
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Когда закроется трансферное окно в Европе и РПЛ
  • 09/08/2018 в 22:37
    •
  • Прогноз
  • «Рубин» — «Зенит»
  • 1.72
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как скажется на «Краснодаре» уход Смолова?
  • «Уфа» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2,34
    •
  • «Рубин» отберет очки у «Зенита»
  • «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Люк Шоу Футбол АПЛ. «МЮ» справился с «Лестером», «Челси» и «Ливерпуль» одержали победыОбзор матчей первого тура английской Премьер-лиги Вчера в 17:420
  • 20:02
    • «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Арсенал» на выезде
  • 19:31
    • Далалоян выиграл чемпионат Европы в опорном прыжке
  • 19:13
    • Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по прыжкам в воду и водным видам спорта
    Удаление Андреса Понсе Футбол «Красно-белых» спасли две красныеОбзор СМИ после минимальной победы «Спартака» над «Анжи» Вчера в 00:450
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Гвардиола покажет Эмери, кто главный в АПЛ
  • 5,29
    •
  • 23:32
    • Халеп выиграла турнир в Монреале
  • 22:53
    • Аллегри: Хотим выиграть Лигу чемпионов еще сильнее, чем раньше
  • 22:17
    • «Барселона» и «Севилья» назвали стартовые составы на Суперкубок Испании
    Моуринью выиграл на старте АПЛ Футбол Победа «МЮ» над «Лестером» вряд ли успокоит МоуриньюРеакция прессы на матч МЮ — «Лестер» 11/08/2018 в 22:090
  • 18:23
    • Тульский «Арсенал» в меньшинстве одолел «Ахмат»
  • 18:09
    • «Витесс» Слуцкого стартовал с крупной победы в чемпионате Голландии
  • 17:53
    • Бондарь — чемпион Европы по прыжкам в воду с вышки
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие