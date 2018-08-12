«Севилья» готовится подать жалобу на «Барселону»

планирует подать жалобу наиз-за ее состава на матч за Суперкубок Испании.

Андалузский клуб не согласен с заявкой каталонцев, ведь в него включены четыре футболиста, не представляющих Евросоюз.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) ранее анонсировала, что регламент турнира не включает в себя ограничений на количество легионеров в заявке клубов. Однако в «Севилье» с этим не согласны.

«Мы удивлены заявлением RFEF за 24 часа до Суперкубка. Сообщается, что заявить можно сколько угодно игроков не из ЕС. В их последнем уведомлении по сезону 2018/19 отмечалось, что только три игрока не из ЕС могут быть задействованы, без исключений.

Юридический отдел клуба занимается данной ситуацией. Если "Барселона" внесет в заявку больше трех игроков не из ЕС, мы можем подать жалобу в связи с несоответствующим составом», — говорится в заявлении на сайте «Севильи». 0