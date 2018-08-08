Шведский тренер возглавил сборную Исландии

Новым главным тренеромстал шведский специалист

Эрик Хамрен Sky Sports 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Исландии.

Соглашение с Хамреном рассчитано на два года.

Ранее Хамрен работал в ряде шведских клубов, а также возглавлял сборную Швеции, норвежские «Русенборг», «Эргрюте» и датский «Ольборг». На его счету три победы в Кубке Швеции, а также титулы чемпиона Дании и Норвегии.

Напомним, после ЧМ-2018 исландскую национальную команду покинул Хеймир Хадльгримссон. Под его руководством Исландия ранее дошла до четвертьфинала Евро-2016. 0