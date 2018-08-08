ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реалу» нужны новые лицаБлестящий Бейл не может скрыть проблемы «Реала»
  • 20:59
    • «Спартак» и ПАОК забили пять голов в первом тайме
  • 19:40
    • Врач: Головин успеет восстановиться к началу сентября
  • 15:45
    • Головин выбыл из строя из-за травмы ноги
  • 15:33
    • Погребняк близок к переходу в клуб РПЛ
  • 15:16
    • Дзюба не прилетел с «Зенитом» на матч Лиги Европы
    Все новости спорта

    Шведский тренер возглавил сборную Исландии

    Сборная Исландии
    Новым главным тренером сборной Исландии стал шведский специалист Эрик Хамрен.

    Эрик Хамрен
    Эрик Хамрен
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Исландии.

    Соглашение с Хамреном рассчитано на два года.

    Ранее Хамрен работал в ряде шведских клубов, а также возглавлял сборную Швеции, норвежские «Русенборг», «Эргрюте» и датский «Ольборг». На его счету три победы в Кубке Швеции, а также титулы чемпиона Дании и Норвегии.

    Напомним, после ЧМ-2018 исландскую национальную команду покинул Хеймир Хадльгримссон. Под его руководством Исландия ранее дошла до четвертьфинала Евро-2016. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Интер» и «Реал» в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2018
  • Вчера в 21:43
    •
  • Прогноз
  • «Хиберниан» — «Мольде»
  • 1,90
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Селтик» подтвердит статус домашней команды
  • «Селтик» — АЕК. Прогноз и ставки
  • 1,80
    •
  • Добудет ли «Уфа» комфортный результат перед поездкой в Люксембург?
  • «Уфа» — «Прогресс Нидеркорн». Прогноз и ставки
  • 2,10
    •
  • Добудет ли «Зенит» комфортное преимущество в Минске?
  • «Динамо» Минск — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1,92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эден Азар Футбол Предсезонные итоги. В «Челси» осознали важность Азара«Синие» этим летом пережили довольно странную предсезонную кампанию, нарушенную чемпионатом мира и новой тренерской драмой 11:580
  • 18:54
    • «Зенит» проведет матч Лиги Европы на Петровском
  • 18:44
    • «Оренбург» подписывает хорватского полузащитника
  • 18:29
    • Шведский тренер возглавил сборную Исландии
    Лука Модрич Футбол «Интер» и «Реал» в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2018Где окажется Лука Модрич? Вчера в 21:430
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Спартаку» будет сложно выстоять в Салониках
  • 4,42
    •
  • 20:49
    • «Малага» арендовала форварда «Шахтера»
  • 20:35
    • Семак: О неосновном составе в Минске речи быть не может
  • 19:50
    • Рылов с рекордом Европы завоевал золото ЧЕ по плаванию на дистанции 200 м на спине
    Федор Смолов Футбол Смолов может оказаться в «Локо». Кому и зачем это надо?В ближайшее время «Локомотив» может усилиться звездным форвардом «Краснодара» Вчера в 20:440
  • 16:02
    • Червиченко: После трансфера Смолова в «Локомотиве» произойдет разлад
  • 15:03
    • «Барселона» подписала сенегальского защитника
  • 13:14
    • СМИ: Погба заявил о желании покинуть «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие