«Уфа» крупно обыграла «Анжи»

В рамках второго тура РПЛ на стадионе «Нефтяник»принимала

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

«Уфа» вышла вперед уже на третьей минуте матча — Сильвестр Игбун ударом головой из центра штрафной замкнул подачу Ивана Облякова от лицевой.

Увеличить преимущество хозяевам удалось на 87-й минуте. Онджрей Ванек отправил мяч в угол после паса Игбуна.

На 89-й минуте «Уфа» довела счет до крупного. Тот же Ванек со второго удара отправил мяч в сетку.

Таким образом, «Уфа» после двух туров набрала 4 очка. У «Анжи» осталось 3 очка.