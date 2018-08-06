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    «Уфа» крупно обыграла «Анжи»

    Анжи Уфа РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    В рамках второго тура РПЛ на стадионе «Нефтяник» «Уфа» принимала «Анжи».

    «Уфа» — «Анжи»
    «Уфа» — «Анжи»
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    Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

    «Уфа» вышла вперед уже на третьей минуте матча — Сильвестр Игбун ударом головой из центра штрафной замкнул подачу Ивана Облякова от лицевой.

    Увеличить преимущество хозяевам удалось на 87-й минуте. Онджрей Ванек отправил мяч в угол после паса Игбуна.

    На 89-й минуте «Уфа» довела счет до крупного. Тот же Ванек со второго удара отправил мяч в сетку.

    Таким образом, «Уфа» после двух туров набрала 4 очка. У «Анжи» осталось 3 очка.

    Российская Премьер-лига. 2-й тур
    «Уфа» (Уфа) — «Анжи» (Махачкала) — 3:0 (1:0)
    Голы: Игбун, 3 (1:0). Ванек, 87 (2:0). Ванек, 89 (3:0)«Уфа»: Беленов, Табидзе, Пуцко, Аликин, Сухов, Засеев, Пауревич, Салатич (Карп, 62), Обляков (Ванек, 70), Йокич (Круговой, 90), Игбун«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Чансельор, Тетрашвили, Рабиу, Кулик, Ондуа (Антон, 46), Мохаммад (Маркелов, 46), Гиголаев, Понсе (Ахъядов, 71)Предупреждение: Белоруков, 38
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