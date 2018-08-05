Головин провел первую тренировку в «Монако»

Новоиспеченный полузащитникпровел первое тренировочное занятие, о чем сообщила пресс-служба команды.

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Pendant que ses coéquipiers s'apprêtent à quitter la Chine, Aleksandr Golovin a participé à son 1er entrainement à la Turbie. Images 🎥 pic.twitter.com/di7SWupFgo — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 5 августа 2018 г.

22-летний футболист сборной России не принимал участия в матче Суперкубка Франции с ПСЖ (0:4), который состоялся в Китае.

В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 «Монако» встретится на выезде с «Нантом» 11 августа. Именно в этой игре может состояться дебют экс-игрока ЦСКА и лидера сборной России.

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