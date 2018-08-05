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    Головин провел первую тренировку в «Монако»

    Футбол Франции Лига 1 Монако Календарь Лиги 1
    Новоиспеченный полузащитник «Монако» Александр Головин провел первое тренировочное занятие, о чем сообщила пресс-служба команды.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    22-летний футболист сборной России не принимал участия в матче Суперкубка Франции с ПСЖ (0:4), который состоялся в Китае.

    В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 «Монако» встретится на выезде с «Нантом» 11 августа. Именно в этой игре может состояться дебют экс-игрока ЦСКА и лидера сборной России.

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