«Молодежка» ЦСКА обыграла «Ростов»

Московскийдома обыгралсо счетом 3:1 в матче молодежного первенства чемпионата России.

У победителей встречи голами отметились Виталий Жиронкин, Егор Шаповалов и Тимур Пухов, а у гостей мяч забил Гоча Гогричиани.

Таким образом, ЦСКА одержал вторую подряд победу в молодёжном первенстве России. В матче первого тура армейцы обыграли самарские «Крылья Советов» (3:1), а ростовчане сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (3:3).