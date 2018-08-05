«Молодежка» ЦСКА обыграла «Ростов»

Тимур Пухов
ПФК ЦСКА
У победителей встречи голами отметились Виталий Жиронкин, Егор Шаповалов и Тимур Пухов, а у гостей мяч забил Гоча Гогричиани.
Таким образом, ЦСКА одержал вторую подряд победу в молодёжном первенстве России. В матче первого тура армейцы обыграли самарские «Крылья Советов» (3:1), а ростовчане сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (3:3).
Чемпионат России. Премьер-лига. Молодежные команды. 2-й тур
ЦСКА — «Ростов» — 3:1 (1:0)
Голы: Жиронкин, 36 (1:0). Гогричиани, 55 (1:1). Шаповалов, 71 (2:1). Пухов, 86 — пенальти (3:1)