«Ливерпуль» разгромил «Наполи» в товарищеском матче

Футболисты «Ливерпуля»
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Встреча, которая прошла в Дублине, завершилась со счетом 5:0.
В составе «красных» отличились Джеймс Милнер (4 минута), Джорджиньо Вейналдум (9), Мохамед Салах (58), Дэниел Старридж (73) и Альберто Морено (78).
В другом товарищеском матче, прошедшем в Стокгольме, «Арсенал» обыграл «Лацио» — 2:0.
За «канониров» голы забили Рейсс Нелсон (18) и Пьер-Эмерик Обамеянг (64).
Новый сезон английской Премьер-лиге стартует 10 августа. В первом туре «Ливерпуль» примет «Вест Хэм», а «Арсенал» — «Манчестер Сити». 0