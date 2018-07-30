Уремович: Все игроки «Рубина» отдали себя на сто процентов

Защитникпрокомментировал победу над(2:1) в домашнем матче первого тура РПЛ.

«Очень важно, что "Рубин" победил. Думаю, нам нужно продолжать в том же духе, но, в то же время, улучшать некоторые аспекты игры. Мы провели очень хороший первый тайм, контролировали мяч и прессинговали при отборе. Мы забили два хороших гола и имели много шансов.

Во второй половине мы играли больше в обороне, все игроки отдали себя на сто процентов и заслужили победу», — цитирует футболиста официальный сайт «Рубина».

Отметим, для хорватского защитника этот матч стал первым официальным в составе казанской команды. 0