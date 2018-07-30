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    Уремович: Все игроки «Рубина» отдали себя на сто процентов

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    Защитник «Рубина» Филип Уремович прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в домашнем матче первого тура РПЛ.

    Филип Уремович
    Филип Уремович
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    «Очень важно, что "Рубин" победил. Думаю, нам нужно продолжать в том же духе, но, в то же время, улучшать некоторые аспекты игры. Мы провели очень хороший первый тайм, контролировали мяч и прессинговали при отборе. Мы забили два хороших гола и имели много шансов.

    Во второй половине мы играли больше в обороне, все игроки отдали себя на сто процентов и заслужили победу», — цитирует футболиста официальный сайт «Рубина».

    Отметим, для хорватского защитника этот матч стал первым официальным в составе казанской команды. 0

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