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    Руни забил дебютный гол в MLS и сломал нос

    MLS Футбол Англии
    Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни забил дебютный гол за команду в матче чемпионата MLS против «Колорадо» (2:1).

    Уэйн Руни
    Уэйн Руни
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    32-летний англичанин открыл счет во встрече на 33-й минуте.

    В компенсированное время Руни вступил в единоборство с защитником «Колорадо» Акселем Сьобергом при подаче углового возле ворот своей команды, в ходе которого получил рассечение над левым глазом и перелом носа.

    Как сообщает пресс-служба клуба, после игры врачи наложили форварду пять швов.

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