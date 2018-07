Руни забил дебютный гол в MLS и сломал нос

Форвард «Ди Си Юнайтед»забил дебютный гол за команду в матче чемпионата MLS против «Колорадо» (2:1).

32-летний англичанин открыл счет во встрече на 33-й минуте.

В компенсированное время Руни вступил в единоборство с защитником «Колорадо» Акселем Сьобергом при подаче углового возле ворот своей команды, в ходе которого получил рассечение над левым глазом и перелом носа.

Как сообщает пресс-служба клуба, после игры врачи наложили форварду пять швов.

Historic. On his first night as captain, @WayneRooney scores his first career MLS goal. #DCU pic.twitter.com/1rrnRqWNPE