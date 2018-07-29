Руни забил дебютный гол в MLS и сломал нос

Уэйн Руни
dcunited.com
32-летний англичанин открыл счет во встрече на 33-й минуте.
В компенсированное время Руни вступил в единоборство с защитником «Колорадо» Акселем Сьобергом при подаче углового возле ворот своей команды, в ходе которого получил рассечение над левым глазом и перелом носа.
Как сообщает пресс-служба клуба, после игры врачи наложили форварду пять швов.
Historic. On his first night as captain, @WayneRooney scores his first career MLS goal. #DCU pic.twitter.com/1rrnRqWNPE— D.C. United (@dcunited) 29 июля 2018 г.