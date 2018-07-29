ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шердан Шакири поставил эффектную точку«Ливерпуль» не пожалел «детей» Моуринью. Мерсисайдцы — в числе фаворитов сезона
  • 14:29
    • Защитник «Шальке» близок к трансферу в «Локомотив»
  • 11:53
    • Руни забил дебютный гол в MLS и сломал нос
  • 10:11
    • Новичок «Манчестер Сити» получил травму
  • 08:40
    • Гарсия победил Истера и объединил титулы
  • 08:22
    • «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в серии пенальти
    Все новости спорта

    Дзюба сыграет против «Енисея» с первых минут

    РФПЛ Футбол России Енисей Зенит Календарь РФПЛ
    Стали известны составы «Енисея» и «Зенита» на матч первого тура российской Премьер-лиги.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча пройдет в Тюмени на стадионе «Геолог» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Енисей»: Юрченко, Занев, Грицаенко, Дугалич, Кичин, Ятченко, Зотов, Огуде, Комолов, Саркисов, Бодул.

    Запасные: Филиппов, Нестеренко, Гасанов, Рожков, Комков, Фатуллаев, Харитонов, Гавазай, Обрадович, Костюков, Кутьин.

    «Зенит»: Лунев, Набиуллин, Мевля, Иванович, Смольников, Нобоа, Паредес, Эрнани, Шатов, Мак, Дзюба.

    Запасные: Лодыгин, Кержаков, Нету, Анюков, Чернов, Краневиттер, Оздоев, Ригони, Кузяев, Дриусси, Заболотный. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Зажигай, Жиго. Победу «Спартаку» принесло секретное оружие
  • 01:12
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» Тула — «Динамо»
  • 3,10
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «Динамо» поделят очки
  • «Арсенал» Тула — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3,10
    •
  • Продолжит ли «Тамбов» побеждать?
  • «Тамбов» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Миролюбивый «Рубин», забивной «Краснодар»
  • «Рубин» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сауэль Жиго Футбол Зажигай, Жиго. Победу «Спартаку» принесло секретное оружиеРеакция СМИ на победу красно-белых над «Оренбургом» в стартовом туре РПЛ 01:120
  • 07:10
    • «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Баварией»
  • 15:06
    • Итальянец Берреттини — чемпион Гштада
  • 14:59
    • Ван Цян выиграла турнир в Наньчане
    «Спартак» — «Оренбург» Футбол РПЛ. «Спартак» одолел «Оренбург», «Енисей» примет «Зенит», «Уфа» сыграет с «Локо»Подробности матчей 1-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 23:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Огорчит ли «Краснодар» казанскую публику?
  • 4,87
    •
  • 14:45
    • Владимир Кличко поможет Джошуа в подготовке к Поветкину
  • 13:10
    • Дзюба сыграет против «Енисея» с первых минут
  • 12:57
    • «СКА-Хабаровск» ушел от поражения в матче с «Сибирью»
    Футболисты ЦСКА Футбол Тактическая победа Гончаренко. ЦСКА завоевал первый трофей сезона«Армейцы» в матче за Суперкубок России одолели «Локомотив» Вчера в 13:061
  • 12:35
    • «Спортинг» готов продать Думбия за 2 миллиона евро
  • 12:17
    • Спиридонов: Футболисты обыграли арабов — и на тебе значок ЗМС
  • 12:03
    • «Луч» одержал победу над «Зенитом-2»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие