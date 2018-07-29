Дзюба сыграет против «Енисея» с первых минут

Артем Дзюба
ФК «Зенит»
Встреча пройдет в Тюмени на стадионе «Геолог» и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Енисей»: Юрченко, Занев, Грицаенко, Дугалич, Кичин, Ятченко, Зотов, Огуде, Комолов, Саркисов, Бодул.
Запасные: Филиппов, Нестеренко, Гасанов, Рожков, Комков, Фатуллаев, Харитонов, Гавазай, Обрадович, Костюков, Кутьин.
«Зенит»: Лунев, Набиуллин, Мевля, Иванович, Смольников, Нобоа, Паредес, Эрнани, Шатов, Мак, Дзюба.
Запасные: Лодыгин, Кержаков, Нету, Анюков, Чернов, Краневиттер, Оздоев, Ригони, Кузяев, Дриусси, Заболотный. 0