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    Бухаров рассказал о депрессии и чувстве безнадеги

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    Нападающий Александр Бухаров, подписавший однолетний контракт с «Рубином», отметил, что испытывал чувство безнадеги в тот момент, когда выступал за «Зенит».

    Александр Бухаров
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    «В Питере контролировать себя уже не получалось. Мне было так плохо, что я тратил деньги направо и налево, давал в долг всем подряд и даже не спрашивал, когда вернут. Мне до сих пор многие должны. Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать.

    В 2007-м у меня была травма колена, в тот момент я тоже долго мучился и переживал, но тогда у меня была цель — хотелось вернуться на поле и начать скорее играть, я понимал, что скоро все закончится. А тут цели не было и казалось, что этот ад будет длиться вечно.

    Трибуны стали давить еще больше, фанаты кричали "Эй, Бухаров, как там на лавке?". Плохо на лавке, как еще-то? Почему-то люди думали, что мне приятно было просто так сидеть без дела. Когда фанаты зарядили "Пусть Бухаров нам купит абоны", спросил у Кости Зырянова: "А сколько там народу? Давай я им куплю, пусть только они замолчат".

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    • Это была самая настоящая безнадега. При этом меня не особо волновало, что будет дальше, я ждал только одного — окончания контракта с "Зенитом". Думал, что сразу настанет облегчение.

    Когда меня отправили в аренду в "Анжи", я был уверен, что карьера закончена. Летом 2013-го Курбан Бекиевич консультировал "Анжи" по просьбе Гаджи Гаджиева. В 2009-м точно также Гаджи Муслимович помогал ему в "Рубине". Я уже совсем себя запустил, с Бердыевым тем летом пообщался всего лишь пару раз.

    Первый разговор был о моем весе. "Саша, ты каким стал, сколько ты весишь?" — спросил Бердыев. Я опустил глаза, мне было стыдно называть цифру. Тогда весы показывали почти 100 килограммов», — приводит слова Бухарова «Бизнес Online». 0

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