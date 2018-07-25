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    «Рубин» сообщил о возвращении Бухарова

    Рубин РФПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
    «Рубин» на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с нападающим Александром Бухаровым.

    Александр Бухаров
    Александр Бухаров
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    Соглашение казанского клуба с 33-летним футболистом рассчитано на один сезон.

    Бухаров в начале игровой карьеры выступал за «Краснодар-2002» и «Черноморец». В 2004 году перешел в «Рубин», сыграв в 84 матчах и забив 36 голов.

    С 2010 по 2013 год выступал за «Зенит», за который провел 80 игр, забил 17 голов. Вторую половину сезона 2013/14 провел в «Анжи», в 14 матчах забив 2 гола. С 2014 по 2018 год выступал за «Ростов», в составе которого провел 99 игр и забил 18 голов.

    Отметим, что Бухаров прошел предсезонные сборы с «Рубином» в статусе свободного агента. 0

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