У Аллегри нет проблем с Бонуччи

Главный тренер «Ювентуса»заявил, что у него нет разногласий с защитником

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Одной из причин ухода Бонуччи из туринского клуба в «Милан» называлась ссора с Аллегри.

«У меня были хорошие отношения с ним. Были определенные дискуссии, но они также проходили и с другими игроками. Это часть работы. Нет никаких проблем.

Тем не менее я не хочу говорить о трансферном рынке, это зависит от клуба. У "Ювентуса" есть пять очень хороших, действительно превосходных защитников в центре», — приводит слова Аллегри Calciomercato.

Ранее сообщалось, что Бонуччи согласен пойти на понижение зарплаты при переходе в «Ювентус». По нынешнему контракту с «россонери» 31-летний защитник зарабатывает 8 миллионов евро в год. 0