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    У Аллегри нет проблем с Бонуччи

    Серия A Футбол Италии Ювентус Милан Трансферы Календарь Серии А
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что у него нет разногласий с защитником Леонардо Бонуччи.

    Массимилиано Аллегри
    Массимилиано Аллегри
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    Одной из причин ухода Бонуччи из туринского клуба в «Милан» называлась ссора с Аллегри.

    «У меня были хорошие отношения с ним. Были определенные дискуссии, но они также проходили и с другими игроками. Это часть работы. Нет никаких проблем.

    Тем не менее я не хочу говорить о трансферном рынке, это зависит от клуба. У "Ювентуса" есть пять очень хороших, действительно превосходных защитников в центре», — приводит слова Аллегри Calciomercato.

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