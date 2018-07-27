«Лацио» рассмотрит только «сумасшедшие предложения» по Милинковичу-Савичу

Президент «Лацио»оценил вероятность ухода полузащитника командыв другой клуб.

«Кроме Фелипе Андерсона пока никто не изъявил желание покинуть "Лацио". Что касается Милинковича-Савича, то он не продается. Рассмотрим только сумасшедшие предложения», — приводит слова Лотито Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов заплатить за Милинковича-Савича 90 миллионов евро и отдать хавбека Марко Пьяцу.

Лотито, тем не менее, хочет удержать серба и может предложить ему улучшенный контракт до 2023 года с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне 23-летний серб провел за «Лацио» 48 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал девять результативных передач. 0